«Ахмат» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге грозненцы одержали победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью — 1:1.

В данный момент «Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 13 проведённых матчей. «Факел» находится на 12-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 15 очков.