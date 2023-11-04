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«Ахмат» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Ахмат» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге грозненцы одержали победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью — 1:1.

В данный момент «Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 13 проведённых матчей. «Факел» находится на 12-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 15 очков.

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