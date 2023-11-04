Аббосбек Файзуллаев назвал кумира своего детства

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о том, кто был его кумиром в детстве. Узбекский футболист признался, что он он был фанатом нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Лео Месси. Очень уважаю его не только как игрока, но и как человека. Со стороны он кажется скромным и очень спокойным. Стремлюсь быть как он. Если говорить о клубе, то поддерживаю «Барселону», смотрю почти каждый матч. Стараюсь что-то почерпнуть новое для себя от игроков, которые выступают на моей позиции», – приводит слова Файзуллаева официальный сайт ПФК ЦСКА.

Ранее 36-летний Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» – 2023. Для капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» эта награда стала восьмой в футбольной карьере. Нападающий является рекордсменом по данному показателю.