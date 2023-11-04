«Манчестер Сити» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Ланкшир). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 24 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Борнмут» заработал шесть очков и располагается на 17-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Тоттенхэм», который после 10 игр АПЛ набрал 26 очков.