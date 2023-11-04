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ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Суперлиги

ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Суперлиги
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги между двумя московскими коллективами — ЦСКА и «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Новые Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 2-й тур
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Локомотив (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

ЖФК ЦСКА: Щербакова, Дамьянович, Мясникова, Братко, Бизенкова, Плешкова, Черномырдина, Смирнова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене.

ЖФК «Локомотив»: Щербак, Кожникова, Гасанова, Беломытцева, Козюпа, Галай, Мягкова, Козлова, Шеина, Лаисса, Морина.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу заключительного этапа (1-6-е места), набрав 34 очка. «Локомотив» замыкает тройку лидеров. У подопечных Елены Фоминой 28 заработанных очков.

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