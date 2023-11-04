Защитник «Балтики» Сото поделился мнением о бразильцах «Зенита»

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мыслями о бразильских футболистах санкт-петербургского «Зенита» в преддверии очной встречи.
«Зенит» — одна из лучших команд в России. У них очень хорошие бразильцы, играющие на высоком уровне. Мне всегда нравилось играть против бразильцев в Кубке Либертадорес. Чтобы победить их, нужно всегда действовать с предельной концентрацией», — сказал Сото в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнётся в 19:00 мск.
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- 4 ноября 2023
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