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Защитник «Балтики» Сото поделился мнением о бразильцах «Зенита»

Защитник «Балтики» Сото поделился мнением о бразильцах «Зенита»
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мыслями о бразильских футболистах санкт-петербургского «Зенита» в преддверии очной встречи.

«Зенит» — одна из лучших команд в России. У них очень хорошие бразильцы, играющие на высоком уровне. Мне всегда нравилось играть против бразильцев в Кубке Либертадорес. Чтобы победить их, нужно всегда действовать с предельной концентрацией», — сказал Сото в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнётся в 19:00 мск.

Купить билет на матч «Балтика» – «Зенит» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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