AS: защитник Дэвис готов покинуть «Баварию»

Защитник сборной Канады и «Баварии» Альфонсо Дэвис готов покинуть свой клуб ради перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание AS.

В последние дни «Реал» активизировался в переговорах с защитником Альфонсо Дэвисом, который выступает за «Баварию». Мадридцы считают, что канадец решит проблемы с левым флангом их обороны. В испанской команде с оптимизмом смотрят на возможный трансфер Дэвиса, так как сам игрок готов к смене прописки. Ранее газета Bild написала о том, что мюнхенская команда готова отпустить своего игрока за € 50 млн.

23-летний Альфонсо Дэвис имеет действующее трудовое соглашение с «Баварией» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Канады в € 70 млн.