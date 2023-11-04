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Андрей Червиченко: если не будет играть Джикия, «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о грядущем матче Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом».

«Бабич дисквалифицирован на игру с «Локомотивом». Если не будет играть Джикия, и Дуарте будет основным защитником, то «Локомотив» поиздевается над «Спартаком», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ завтра, 5 ноября. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место. «Спартак» также заработал 20 очков, но располагается на седьмой строчке.

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