Бабич ответил на вопрос, кто из российских игроков «Спартака» способен играть в Европе

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, кто из российских футболистов красно-белых способен играть в Европе.

«Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист», — приводит слова Бабича Sport24.

Напомним, в топ-5 лиг Европы выступают четыре российских игрока: Александр Головин («Монако», Франция), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания) и Алексей Миранчук («Аталанта», Италия). Самым дорогим из них является Головин, которого авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает в € 30 млн.

Срджан Бабич стал футболистом «Спартака» в августе этого года. 27-летний защитник принял участие в девяти матчах за московский клуб и отметился двумя голами.