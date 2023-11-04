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Алдонин: «Пари НН» — сложный соперник для ЦСКА. Место в таблице свидетельствует об этом

Алдонин: «Пари НН» — сложный соперник для ЦСКА. Место в таблице свидетельствует об этом
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и клубом «Пари Нижний Новгород».

«ЦСКА ждёт сложный матч. «Пари НН» хорошо обороняется и количественно, и качественно. Для ЦСКА будет очень важно исполнительное мастерство. Не создание моментов, а их исполнение. Если получится реализовать что-то в атаке, положительный результат, скорее всего, придёт. Но найти моменты и забить не так просто. «Пари НН» может и хорошо обороняться, и хорошо выбегать в контратаки. Соперник для ЦСКА опасный. Их высокое место в таблице свидетельствует об этом», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» состоится завтра, 5 ноября. Он пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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