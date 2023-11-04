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ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив»: бразильская нападающая гостей оформила дубль

ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив»: бразильская нападающая гостей оформила дубль
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги между двумя московскими коллективами — ЦСКА и «Локомотивом». Матч проводится на стадионе «Новые Химки» в Химках. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 2-й тур
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Перерыв
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Оливейра – 17'     0:2 Оливейра – 30'    

На 17-й минуте матча бразильская нападающая Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш открыла счёт и вывела «Локомотив» вперёд.

На 30-й минуте Лаисса увеличила преимущество гостей, оформив дубль.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги, набрав 34 очка. «Локомотив» замыкает тройку лидеров. У подопечных Елены Фоминой 28 заработанных очков. Также в этой шестёрке выступают «Зенит», «Звезда-2005», «Динамо» и «Рязань-ВДВ».

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