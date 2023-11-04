Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.

«Факел»: Беленов, Черов, Брызгалов, Кудряшов, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

«Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 13 проведённых матчей. «Факел» находится на 12-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 15 очков.

Материалы по теме
Экс-тренер «Ахмата» уволит Ромащенко? Ташуев с «Факелом» приехал в гости в Грозный! LIVE
Live
Экс-тренер «Ахмата» уволит Ромащенко? Ташуев с «Факелом» приехал в гости в Грозный! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android