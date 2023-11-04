Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» не исключили «точечных усилений» в зимнее трансферное окно

В «Динамо» не исключили «точечных усилений» в зимнее трансферное окно
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о предстоящей зимней трансферной кампании клуба.

«Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Динамо» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко после 13 проведённых матчей.

Материалы по теме
Чего ждать в 14-м туре РПЛ. У «Спартака» дерби, а у «Краснодара» — недавний конкурент
Чего ждать в 14-м туре РПЛ. У «Спартака» дерби, а у «Краснодара» — недавний конкурент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android