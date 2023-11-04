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Защитник «Краснодара» Эктов: с «Крыльями Советов» мы ожидаем самую трудную игру

Защитник «Краснодара» Эктов: с «Крыльями Советов» мы ожидаем самую трудную игру
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Футболист «Краснодара» Александр Эктов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт 5 ноября в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

«Крылья» — молодые, быстрые ребята, любят играть в атаку. По сравнению с прошлым сезоном у них появился баланс между атакой и обороной. Плюс в том сезоне им немного не везло с реализацией. Они создавали достаточно моментов в матчах со всеми командами. В этом году они наладили игру, у них все пошло. Мы ожидаем самую трудную игру», — сказал Эктов в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» имеет на своём счету 28 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов», которые после 13 туров набрали 22 очка, располагаются на третьей строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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