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Поборитесь за 40 тыс. рублей в турнирах по EA Sports FC 24!

Поборитесь за 40 тыс. рублей в турнирах по EA Sports FC 24!
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Чемп.Турниры приглашает всех любителей футбольных симуляторов принять участие в турнирах по EA Sports FC 24!

Регистрируйтесь на ближайший турнир уже сейчас — старт 5 ноября в 18:05.

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Еженедельно любой желающий может принять участие в квалификационных турнирах и побороться за еженедельный призовой фонд в 5000 рублей!

Трое победителей каждого квалификационного турнира выходят в финал недели, в котором разыгрывается призовой фонд в 5000 рублей:

  • первое место — 3000 рублей;
  • второе место — 1500 рублей;
  • третье место — 500 рублей.

Тройка победителей финалов недели квалифицируется в финал месяца, где будет разыгран призовой фонд в 20 тыс. рублей:

  • первое место — 10 000 рублей;
  • второе место — 7000 рублей;
  • третье место — 3000 рублей.

Для связи с администрацией и другими участниками турниров подписывайтесь на наш телеграм-канал.

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