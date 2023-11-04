Клопп — о Нуньесе: Дарвин имеет необходимые качества, чтобы достичь всех высот

Гавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем своей команды уругвайце Дарвине Нуньесе.

«Вы даже не предполагаете, каких высот он может достичь. Он может стать одним из лучших в мире.

У него есть всё — скорость, навыки завершения, а самое главное — желание… когда он в форме, он действительно в форме, он может забивать снова и снова», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» за € 80 млн летом минувшего года. В текущем сезоне форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.