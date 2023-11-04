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Тренер «Родины» Франк Артига: мои воспитанники — Ольмо, Симонс и Фати

Тренер «Родины» Франк Артига: мои воспитанники — Ольмо, Симонс и Фати
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Главный тренер «Родины» испанец Франк Артига рассказал, какие футболисты являются его воспитанниками.

«Кто является моими воспитанниками? Много игроков могу назвать, с которыми пересекался и которых тренировал на протяжении 11 лет в академии «Барселоны» — это очень долгий срок.

Не люблю это выставлять напоказ в соцсети и рассказывать, что это мои игроки. Но если вы спрашиваете, то это Ансу Фати, Дани Ольмо, Алекс Бальде, Адама Траоре и Ксави Симонс», — приводит слова Артиги «РБ Спорт».

Франк большую часть своей тренерской карьеры провёл в молодёжных командах «Барселоны». С 2021 года он возглавлял сборную ОАЭ до 18 и до 20 лет.

Зимой 2023 года Артига был назначен на пост главного тренера «Родины-2». И уже 10 октября он возглавил основную команду. Под его руководством московский клуб провёл три матча в Мелбет Первой лиге, где команда по разу проиграла, сыграла вничью и победила. Также испанец вывел команду в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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