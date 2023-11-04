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«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Фулхэм»

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Фулхэм»
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Юнайтед» сумел одолеть соперника — 1:0.

Единственным в матче голом отметился полузащитник Бруну Фернандеш, отличившийся на 90+1-й минуте с передачи Факундо Пельистри.

После 11 туров АПЛ «Фулхэм» набрал 12 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал 18 очков и расположился на шестой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом и во втором круге «красные дьяволы» одержали победу с одинаковым счётом 2:1. Также команды встречались в 1/4 финала Кубка Англии, где «Фулхэм» проиграл со счётом 1:3.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 90+1'    
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