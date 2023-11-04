Кечинов: нас ожидает очень жаркое дерби. Дзюба против «Спартака» — это всегда интересно!

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем московском дерби, в рамках которого красно-белые сразятся с «Локомотивом».

«В предстоящем дерби «Локомотив» — «Спартак» фаворита нет. Красно-белых нехило лихорадит, «Локо» тоже довольно нестабильно выступает в последнее время. Но, я уверен, нас ожидает очень жаркое дерби. Дзюба против «Спартак» — это всегда интересно! У Артёма будет сумасшедшей настрой на игру, как и у Максима Глушенкова. Дерби — это всегда непредсказуемый матч. Завтра шансы у двух команд 50 на 50», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало игры в 19:30 мск.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты».