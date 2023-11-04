Ташуев: «Ахмат» занимает не то место, которое должен занимать

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре со своей бывшей командой, «Ахматом», в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Какие эмоции от возвращения в Грозный? Было немного необычно, когда заезжали. Думаешь, что вроде едешь домой, на стадион заезжаешь, а на самом деле едешь в гости. С другой стороны, приятно всех увидеть: ко мне приехали близкие мои в отель, пообщались с тётей, братья двоюродные. Это положительные эмоции, так что можно ждать хорошего футбола.

Во‑первых, мы понимаем прекрасно сегодняшний матч. Он будет для нас очень сложным. «Ахмат» занимает не то место, которое должен занимать. Ясно, что команда сделает максимум для того, чтобы подниматься вверх.

Мы настраиваем ребят, они главные действующие лица, выходят на поле. Решают никакие не околофутбольные моменты, а вот вышли 22 человека, показывайте, кто кого переиграет. А там уже игра тактик и нюансы. Немножко трудности были в плане логистики. Мы уехали из Воронежа пять дней назад: Сочи, поезда, автобусы, самолёты. В Сочи жаркая погода была, тренировочный процесс — одни играют, а другие тренируются», — сказал Ташуев в эфире канала «Матч ТВ».