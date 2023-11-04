Игрок сборной Кубы Эрнандес: Россия — очень сильный соперник, будет трудный матч

Полузащитник сборной Кубы Эдуардо Эрнандес высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России, который пройдёт 20 ноября в Волгограде.

«Я готовлюсь, чтобы приехать на матч в Россию в своей наилучшей форме. Это будет трудная игра для нас. Россия – очень сильный соперник, нас ожидает хороший матч!» — приводит слова Эрнандеса Metaratings.

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.