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Игрок ЦСКА Зделар: Тошич — лучший сербский футболист в истории РПЛ

Игрок ЦСКА Зделар: Тошич — лучший сербский футболист в истории РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал экс-игрока красно-синих Зорана Тошича лучшим сербским футболистом в истории МИР РПЛ.

«Лучший сербский футболист в истории Российской Премьер-Лиги? Мой друг — Зоран Тошич», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, перейдя из «Манчестер Юнайтед», по информации Transfermarkt, за € 9,5 млн. Серб провёл за московскую команду 239 матчей, в которых забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу. В составе армейцев Тошич стал трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Зделар присоединился к армейцам летом 2022 года из «Партизана». За красно-синих серб сыграл 53 матча, где голевыми действиями не отметился.

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