«Боруссия» Д — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия - Бундеслига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 2:2. А уже в ответном матче «Бавария» обыграла «шмелей» со счётом 4:2.
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