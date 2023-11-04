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Спортдиректор «Наполи»: Зелиньски хочет остаться в нашем клубе

Спортдиректор «Наполи»: Зелиньски хочет остаться в нашем клубе
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Спортивный директор «Наполи» Марио Мелузо высказался о ситуации с контрактом полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского. Действующее соглашение поляка с итальянским клубом истекает в июне 2024 года.

«Зелиньски хочет остаться в «Наполи», он очень счастлив. Его посыл всегда был предельно ясен. Мы работаем над продлением контракта, и я абсолютно уверен в конечном успехе по данному вопросу», — приводит слова Мелузо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на DAZN.

Трансфер Зелиньского из «Удинезе» в 2016 году обошёлся «Наполи» в € 16 млн. С «партенопейцами» польский хавбек завоевал два трофея — скудетто и Кубок Италии.

В текущем сезоне Зелиньски провёл за «Наполи» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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