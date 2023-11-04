«Ахмат» — «Факел»: Якимов вывел гостей вперёд

Сегодня, 4 ноября, проходит встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Матч идёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+3-й минуте Дарко Тодорович принял мяч рядом с правым углом штрафной, развернулся, сделал несколько шагов параллельно линии штрафной и ударил, попав в девятку.
На 59-й минуте Евгений Марков остановил мяч после передачи на левом краю штрафной, качнул Тодоровича и прекрасным ударом попал точно в правую девятку.
На 90+3-й минуте Вячеслав Якимов вывел воронежцев вперёд.
«Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 13 проведённых матчей. «Факел» находится на 12-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 15 очков.
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