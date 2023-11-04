«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Бундеслиги

Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Джан, Ройс, Брандт, Мален, Фюллькруг.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Юпамекано, Джэ, Дэвис, Лаймер, Горецка, Мусиала, Зане, Коман, Кейн.

В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 2:2. А уже в ответном матче «Бавария» обыграла «шмелей» со счётом 4:2.