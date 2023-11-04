«Аталанта» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Серии А

В матче 11-го тура итальянской Серии А встретятся «Аталанта» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Начало игры — в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Руджери, де Роон, Эдерсон, Копмейнерс, Лукман, Скамакка.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Павар, де Врей, Ачерби, Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Тюрам, Мартинес.

В прошлом сезоне команды встречались трижды — два раза в чемпионате и один раз в Кубке Италии. «Интер» сумел выиграть все три матча (3:2, 1:0, 3:2).

Миланцы занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 25 очков после десяти матчей. «Аталанта» находится на пятой строчке, заработав 19 очков.