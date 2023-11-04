«Кудряшова увезли в больницу». Тренер «Факела» Ташуев — о травме Фёдора в игре с «Ахматом»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал волевую победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), а также сообщил о состоянии здоровья защитников воронежцев Фёдора Кудряшова, который получил травму головы по ходу встречи.

«Федора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом. Для нас это большая проблема. Получил травму и Аппаев. Череда травм расстраивает. Матч можно разделить на две части. В первом тайме наши игроки были зажатые. В перерыве внесли корректировки, сказали, в чём прибавить. Во втором тайме игра была на три результата, нам повезло забить голы. Футбольный Всевышний был на нашей стороне», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, на 55‑й минуте Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменён.