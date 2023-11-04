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Кузнецов: ЦСКА нужно побеждать такие команды, как «Пари НН», чтобы быть на высоких местах

Кузнецов: ЦСКА нужно побеждать такие команды, как «Пари НН», чтобы быть на высоких местах
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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что армейцы должны побеждать такие команды, как «Пари НН», чтобы быть на высоких местах.

«Все думали, что ЦСКА с проблемами может неудачно сыграть с «Краснодаром», но победили при не очень качественной игре. Поэтому в матче с «Пари НН» ЦСКА фаворит. Чтобы претендовать на высокие места, нужно обыгрывать команды, которые ниже тебя в классе и в таблице, при всём уважении к «Пари НН».

Я хорошо знаю Юрана. Он всегда требовательный, строгий и жёсткий. У него в команде дисциплина идёт на первом месте. Футболисты от и до выполняют установки тренера. Это и даёт результат. Да, у них нет больших звёзд в составе, но есть очки», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч ЦСКА — «Пари НН» пройдёт 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

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