Кузнецов: ЦСКА нужно побеждать такие команды, как «Пари НН», чтобы быть на высоких местах

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что армейцы должны побеждать такие команды, как «Пари НН», чтобы быть на высоких местах.
«Все думали, что ЦСКА с проблемами может неудачно сыграть с «Краснодаром», но победили при не очень качественной игре. Поэтому в матче с «Пари НН» ЦСКА фаворит. Чтобы претендовать на высокие места, нужно обыгрывать команды, которые ниже тебя в классе и в таблице, при всём уважении к «Пари НН».
Я хорошо знаю Юрана. Он всегда требовательный, строгий и жёсткий. У него в команде дисциплина идёт на первом месте. Футболисты от и до выполняют установки тренера. Это и даёт результат. Да, у них нет больших звёзд в составе, но есть очки», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, матч ЦСКА — «Пари НН» пройдёт 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.