Вингер «Манчестер Сити» Доку оформил четыре ассиста и забил гол в матче с «Борнмутом»

Футболист «Манчестер Сити» Жереми Доку набрал пять очков по системе «гол+пас» в матче 11-го тура АПЛ с «Борнмутом» (6:1). При этом бельгиец оформил три очка за семь минут.

Вингер «горожан» открыл счёт в матче на 30-й минуте. Спустя всего лишь три минуты он отдал голевой пас Бернарду Силве. Ещё через четыре минуты бельгиец сделал ассист для Мануэля Аканджи. На 64-й Доку отдал голевой пас на Фила Фодена. На 83-й он второй раз ассистировал Силве.

Таким образом, Доку стал самым молодым футболистом в истории АПЛ, отдавшим четыре ассиста в матче, а также набравшим пять баллов по системе «гол+пас».

Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» за € 60 млн минувшим летом. В текущем сезоне вингер провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.