Непомнящий: матч с Кубой не будет бессмысленным — любая игра имеет значение

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеском матче сборной России с национальной командой Кубы.

«Матч со сборной Кубы не будет бессмысленным — сейчас любая игра нашей национальной команды имеет значение. Тем более что вариантов у сборной России немного — нужно играть со всеми, кто готов. Бывает и такое, что все именитые соперники заняты. Нет ничего плохого в том, чтобы сыграть с не самой популярной сборной. Очень важно собираться, проводить сборы, просматривать молодых футболистов. От этого зависит будущее сборной России», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, встреча между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Для национальной команды России эта игра станет уже третьей домашней в 2023 году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победила Камерун (1:0).