«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар»

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Иван Сергеев открыл счёт в матче. Вскоре, на 77-й минуте, Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Гол Кассьерры так и остался последним в данной встрече, «Зенит» уверенно обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

После результата данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.