Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — о Фернандеше: не понимаю сомнений некоторых людей о капитанстве Бруну

Тен Хаг — о Фернандеше: не понимаю сомнений некоторых людей о капитанстве Бруну
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о португальском полузащитнике и капитане своей команды — Бруну Фернандеше.

«На самом деле я не понимаю, почему некоторые люди сомневаются в Бруну Фернандеше как в капитане команды. Он является ключевым футболистом для нас. У каждого есть ошибки, и никто не идеален. Но, повторюсь, он очень и очень важен для нашего клуба», – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает шестое место в чемпионате.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш высказался в защиту Гарри Магуайра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android