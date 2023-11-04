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Марков: если бы мне сказали, что заберём одно очко в игре с «Ахматом», — был бы доволен

Марков: если бы мне сказали, что заберём одно очко в игре с «Ахматом», — был бы доволен
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о победе своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги над грозненским «Ахматом» (2:1). Форвард отметился голом на 59‑й минуте игры и был признан лучшим игроком встречи.

«Очень трудовая победа, потому что в первом тайме «Ахмат» нас полностью переиграл. Хорошо, что нашли в себе силы и характер отыграться и даже выиграть. Если бы мне после первого тайма сказали, что мы унесём одно очко, я был бы доволен. Мы выиграли, так что всё прекрасно. Спасибо болельщикам, их было слышно», — сказал Марков в эфире «Матч ТВ».

Для «Факела» эта победа стала третьей подряд в последних матчах чемпионата России. Подопечные Сергея Ташуева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

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