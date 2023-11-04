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«Зенит» впервые в своей истории обыграл «Балтику» в чемпионате России

«Зенит» впервые в своей истории обыграл «Балтику» в чемпионате России
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Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Данная победа над «Балтикой» стала для «Зенита» первой в чемпионате России. Ранее сине-бело-голубые не могли обыграть калининградскую команду в РПЛ. Из 49 команд, с которыми встречался «Зенит» в высшем дивизионе чемпионата России, теперь только «Асмарал» питерцы никогда не побеждали (два поражения в двух матчах).

После данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.

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