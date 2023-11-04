«Арсенал» вступил в гонку за мозамбикского защитника «Спортинга» Катамо

Лондонский «Арсенал» вступил в гонку за подписание мозамбикского защитника лиссабонского «Спортинга» Джени Катамо, сообщает Correio da Manha.

Джени Катамо является левшой, но при этом он играет в команде на позициях правого защитника и атакующего полузащитника. 22-летний африканец присоединился к «Спортингу» летом 2019 года. С тех пор он отправлялся в аренды в «Виторию Гимарайнш» и «Маритиму». Однако этим летом Катамо полностью прошёл предсезонную подготовку и является важным игроком для команды «Спортинга». В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две голевые передачи.

У Джени контракт до лета 2025 года, сумма отступных составляет € 60 млн. Кроме «канониров», Катамо интересуются «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».