Гвардиола рассказал о травме Холанда

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 11-го тура АПЛ с «Борнмутом» (6:1) рассказал о травме нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Он вывихнул лодыжку. Надеюсь, это не большая проблема. Посмотрим в ближайшие часы и дни», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, норвежский форвард был заменён в перерыве матча английской Премьер-Лиги с «Борнмутом».

В нынешнем сезоне 23‑летний нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, где отметился 13 мячами и тремя голевыми передачами. Кроме того, Холанд по итогам прошлого сезона в номинации на «Золотой мяч» занял второе место, уступив награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

На данный момент «Манчестер Сити» после 11 сыгранных матчей в АПЛ располагается на первой строчке с 27 очками.