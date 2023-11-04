«Дали достойный бой чемпиону России». Игрок «Балтики» Дудиев — о поражении от «Зенита»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Чего оценивать? Команда проиграла. Но, на мой взгляд, ребята достойно играли. Где‑то больше получилось у «Зенита», класс сказался.

Думаю, люди, которые разбираются в футболе, видят, что с такой игрой у нас всё будет хорошо. Первые 60 минут всё было здорово. Но не хватило концовки. И гол не хватило нам забить.

То, что я увидел, мне было приятно смотреть. Классный футбол показывали ребята. Достойный бой дали чемпиону России», — приводит слова Дудиева «Матч ТВ».

Напомним, после данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.