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Павел Могилевец: «Урарту» разорвал со мной контракт

Павел Могилевец: «Урарту» разорвал со мной контракт
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30-летний российский полузащитник Павел Могилевец сообщил, что с ним разорвал контракт армянский «Урарту».

«Произошло очередное событие в моей футбольной жизни, которое заставляет задуматься о том, что главное в любой ситуации — оставаться человеком, по возможности честным и порядочным, в первую очередь перед самим собой.

Очень рад был быть частью ФК «Урарту». И делал всё, что в моих силах и умениях, чтобы помогать команде. Так случилось, что со мной разорвали контракт. Неприятно, но ничего страшного. Моя семья всегда рядом, и они меня всегда поддержат.

Расстраивает только то, что в данный момент я не смогу ни тренироваться, ни играть за любую другую команду, так как трансферное окно открывается только зимой.

В данный момент присутствуют разные мысли, одна из которых — просто оставить профессиональный футбол в прошлом. Надеюсь, это будет мимолётная мысль», — написал Могилевец в социальной сети.

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