Сергей Семак рассказал, как повлиял выход Клаудиньо на игру «Зенита» в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выход полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо на замену в победном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0), а также рассказал, как бразилец повлиял на игру команды. Напомним, Клаудиньо появился на поле на 65-й минуте встречи.

«Можно ли выход Клаудиньо на поле назвать ключевым? Думаю, нет. Мы и до выхода Клаудиньо забили мяч. С его выходом добавили качества, он отдал прекрасную передачу на второй гол, а также в эпизоде, когда не смог забить Изидор. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Клаудиньо пропустил тренировки из‑за болезни, поэтому он сыграл столько, на сколько, на наш взгляд, он был готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, после данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.