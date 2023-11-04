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На матч ЦСКА — «Оренбург» игроки вышли в футболках с ориентировками на пропавших людей

На матч ЦСКА — «Оренбург» игроки вышли в футболках с ориентировками на пропавших людей
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На матч 6-го тура Фонбет Кубка России ЦСКА – «Оренбург» (3:1) футболисты команд вышли в футболках с ориентировками на пропавших людей, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Футболисты обоих команд появились в специальных футболках. На них были ориентировки на пропавших людей, которых ищут близкие люди. Это произошло благодаря проекту «Футбол помогает», который является результатом сотрудничества Российского футбольного союза (РФС) и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», при поддержке благотворительной программы «Доброфон». Они вместе делают всё возможное, чтобы помочь пропавшим людям вернуться домой.

Все фото можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, 3 ноября прошла жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА в 1/4 финала встретится с «Ростовом», а «Оренбургу» предстоит сыграть со «Спартаком».

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