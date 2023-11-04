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«Интер» в гостях одолел «Аталанту» и продолжает лидировать в Серии А

«Интер» в гостях одолел «Аталанту» и продолжает лидировать в Серии А
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Интер». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Интер» сумел обыграть соперника — 2:1.

«Нерадзурри» вышли вперёд на 40-й минуте усилиями турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. На 57-й минуте форвард гостей Лаутаро Мартинес упрочил лидерство своей команды. «Аталанта» смогла ответить лишь одним голом: на 61-й минуте забил нападающий Джанлука Скамакка.

После игры 11-го тура миланцы занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 28 очков. «Аталанта» находится на пятой строчке, заработав 19 очков.

Италия - Серия А . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 40'     0:2 Мартинес – 57'     1:2 Скамакка – 61'    
Удаления: Толой – 90+2' / нет
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