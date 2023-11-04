«Интер» в гостях одолел «Аталанту» и продолжает лидировать в Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Интер». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Интер» сумел обыграть соперника — 2:1.
«Нерадзурри» вышли вперёд на 40-й минуте усилиями турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. На 57-й минуте форвард гостей Лаутаро Мартинес упрочил лидерство своей команды. «Аталанта» смогла ответить лишь одним голом: на 61-й минуте забил нападающий Джанлука Скамакка.
После игры 11-го тура миланцы занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 28 очков. «Аталанта» находится на пятой строчке, заработав 19 очков.
- 4 ноября 2023
-
22:58
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
20:57
-
20:56
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:24