«Боруссия» Д — «Бавария»: Кейн сделал счёт разгромным

Сегодня, 4 ноября, проходит матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч идёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте Лерой Зане выполнил подачу с углового, откуда сыгравший на опережение Деотшанкюль Юмапекано пробил головой, и мяч с отскоком от газона залетел в сетку ворот.

На девятой минуте Леон Горецка по центру разогнал контратаку, далее отыграл на левый край штрафной в направлении Зане, а тот уже прострелил на дальнюю штангу, где Гарри Кейн замкнул пас.

На 72-й минуте Кингсли Коман справа прострелил в штрафную, где Кейн левой ногой обработал мяч, а с правой пробил в дальний угол ворот, оформив дубль.

В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 2:2. А уже в ответном матче «Бавария» обыграла «шмелей» со счётом 4:2.