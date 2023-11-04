Игнашевич: позитива мало. Но первый гол «Зенита» не вытекал из событий на поле

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче 14‑го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на домашней арене уступила «Зениту» (0:2).

«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организовано играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

По итогам матча 14-го тура «Зенит» вышел на первое место, набрав 29 очков. «Балтика» с 11 очками в активе располагается на предпоследней, 15‑й строчке.