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«Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:0

«Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:0
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Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч проводился на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте Лерой Зане выполнил подачу с углового, откуда сыгравший на опережение Деотшанкюль Юмапекано пробил головой, и мяч с отскоком от газона залетел в сетку ворот.

На девятой минуте Леон Горецка по центру разогнал контратаку, далее отыграл на левый край штрафной в направлении Зане, а тот уже прострелил на дальнюю штангу, где Гарри Кейн замкнул пас.

На 72-й минуте Кингсли Коман справа прострелил в штрафную, где Кейн левой ногой обработал мяч, а с правой пробил в дальний угол ворот, оформив дубль.

На 90+3-й минуте Александар Павлович совершил перехват в центре поля и протолкнул мяч на ход Кейну, который оформил хет-трик.

На данный момент «Бавария» после десяти сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге располагается на второй строчке с 26 очками. «Боруссия» Дортмунд находится на четвёртой позиции с 21 баллом.

Германия - Бундеслига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Юпамекано – 4'     0:2 Кейн – 9'     0:3 Кейн – 72'     0:4 Кейн – 90+3'    
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