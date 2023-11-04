«Боруссия» Д — «Бавария»: Кейн оформил хет-трик

Сегодня, 4 ноября, проходит матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч идёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На четвёртой минуте Лерой Зане выполнил подачу с углового, откуда сыгравший на опережение Деотшанкюль Юмапекано пробил головой, и мяч с отскоком от газона залетел в сетку ворот.
На девятой минуте Леон Горецка по центру разогнал контратаку, далее отыграл на левый край штрафной в направлении Зане, а тот уже прострелил на дальнюю штангу, где Гарри Кейн замкнул пас.
На 72-й минуте Кингсли Коман справа прострелил в штрафную, где Кейн левой ногой обработал мяч, а с правой пробил в дальний угол ворот, оформив дубль.
На 90+3-й минуте Кейн оформил хет-трик.
В прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 2:2. А уже в ответном матче «Бавария» обыграла «шмелей» со счётом 4:2.
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