У Кейна 16+7 в 14 матчах. Форвард оформил хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил три гола в матче 10-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:0). Таким образом, английский форвард оформил свой 16-й мяч за мюнхенский клуб.

Всего у Кейна 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне. В чемпионате Кейн отличился 15 раз и обогнал нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси (14) в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.

Кейн выступает за «Бавария» с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Турнирную таблицу Бундеслиги после 10 сыгранных туров возглавляет «Байер», который набрал 28 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 26 очками в активе.