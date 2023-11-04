Гафин: просто так уйти из УЕФА, чтобы прийти неизвестно куда, — это не вариант

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что переход РФС в Азиатскую конференцию – это уход неизвестно куда.

«Вопрос перехода РФС в Азию, в моём понимании, в первую очередь политический. Чтобы на него ответить, нужно иметь гораздо больший массив информации, нежели чем есть у нас. Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, — это не вариант. Если есть возможность оставаться в УЕФА и есть какие-то шансы играть в Европе, то, конечно же, нам нужно этого придерживаться», — приводит слова Гафина Sport24.

На данный момент «Динамо» после 13 сыгранных матчей МИР РПЛ располагается на четвёртой строчке с 21 баллом.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.