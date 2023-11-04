Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: после попадания локтем я где-то летал и не понимал, где нахожусь

Круговой: после попадания локтем я где-то летал и не понимал, где нахожусь
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник питерского «Зенита» Даниил Круговой после матча 14-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (2:0) рассказал об ощущениях после удара локтем по лицу.

«Хорошо ли я себя чувствую? Сейчас — да, но после того, как мне локтем попали… Не хочу об этом говорить — мне кажется, следующие 20 минут были моим самым ужасным состоянием, я как будто где-то летал, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Во время пауз отошёл, и стало легче.

Не было ли мыслей попросить замену? Нет, я знал, что приду в себя и буду показывать футбол», — приводит слова Кругового пресс-служба клуба.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» поднялся на первую строчку чемпионата и в своём активе имеет 29 очков. «Балтика» находится в зоне вылета, на 15-й позиции, с 11 очками.

Материалы по теме
Самый гениальный пас сезона в РПЛ?! «Зенит» добил «Балтику» шедевром от Клаудиньо
Самый гениальный пас сезона в РПЛ?! «Зенит» добил «Балтику» шедевром от Клаудиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android