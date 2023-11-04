Круговой: после попадания локтем я где-то летал и не понимал, где нахожусь

Защитник питерского «Зенита» Даниил Круговой после матча 14-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (2:0) рассказал об ощущениях после удара локтем по лицу.

«Хорошо ли я себя чувствую? Сейчас — да, но после того, как мне локтем попали… Не хочу об этом говорить — мне кажется, следующие 20 минут были моим самым ужасным состоянием, я как будто где-то летал, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Во время пауз отошёл, и стало легче.

Не было ли мыслей попросить замену? Нет, я знал, что приду в себя и буду показывать футбол», — приводит слова Кругового пресс-служба клуба.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» поднялся на первую строчку чемпионата и в своём активе имеет 29 очков. «Балтика» находится в зоне вылета, на 15-й позиции, с 11 очками.