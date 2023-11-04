Михаил Кержаков: в такую погоду непросто без работы на поле

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0).

«В других матчах с «Балтикой» в текущем сезоне у меня было побольше работы. Особенно в первом. Сегодня мы играли в оптимальном составе, показали неплохую, содержательную игру. Видно, что есть ещё куда расти, но уже, как говорится, шаг за шагом идём к этому.

Работы действительно было не так много. Знали, что игроки «Балтики» много бьют издалека, но у них особо не было возможностей — при счёте 2:0 в руки пробили. На самом деле в такую, мягко говоря, не тёплую погоду непросто без работы. Приходится самому себя разогревать. Естественно, каждый удар в таких обстоятельствах может нести опасность», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

По итогам матча 14-го тура «Зенит» вышел на первое место, набрав 29 очков. «Балтика» с 11 очками в активе располагается на предпоследней, 15‑й строчке.