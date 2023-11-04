Гвардиола — о Доку: поистине великий футболист! Это не просто игрок, обыгрывающий «1 в 1»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вингере своей команды Жереми Доку. Бельгиец набрал пять очков по системе «гол+пас» (1+4) в матче 11-го тура АПЛ с «Борнмутом» (6:1).

«Доку, ух ты! Он не просто игрок, умеющий обыграть соперника «один в один». Он удивил всех нас! Он поистине великий футболист.

Чики Бегиристайн снова совершил невероятный поступок, переманив Доку. Я думаю, Жереми счастлив в нашей команде. Надеюсь, он сможет оставаться в «Ман Сити» ещё много-много лет!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» за € 60 млн минувшим летом. В текущем сезоне вингер провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.